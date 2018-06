Komiker: Manden med de mange ansigter

Redaktionen Onsdag, 13. juni 2018 - 17:25

- Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg ser ud når jeg laver forskellige ansigtsudtryk. Jeg ser mig heller særlig meget i spejlet når jeg forbereder mig til mine optræden.

Vi er på besøg hos en af de mest kendte entertainere i Grønland, 45-årige Piitannguaq Alaufesen i Nuuk. Og hvis nogen er kendt for at lave mange forskellige udtryk med mimik, så er det ham. Han kan være nedtrykt, glad, forventningsfuld, ungdommelig eller gammel for lige at tage nogle eksempler fra hans optræden gennem flere årtier.

Piitannguaq Alaufesen ses her sammen med sin mor Privatfoto

Han er et festligt indslag i KNR- TVs fredagsunderholdningsprogram »Unnugiaq« hvor han har fået fem minutter til at fremkalde latter hjemme i stuerne og har foreløbig sin sidste optræden i tv på fredag, når »Unnugiaq« har sæsonafslutning.

Ny udfordring

- Jeg følte faktisk, at min egen optræden var utilstrækkelig, når det var skåret ned til fem minutter. Jeg er vant til at have sæt på 15 eller 20 minutter når jeg optræder forskellige steder. Så jeg måtte tilvænne mig til den nye situation, siger Piitannguaq Alaufesen, der er opvokset i Attu syd for Kangaat- siaq.

- Det med at optræde komisk er ikke noget, der specielt ligger i vores familiegener. Godt nok er mine forældre selvironiske. Men det er et kendetegn for folk fra Attu at fortælle sjove historier eller være selvironiske, siger Piitannguaq Alaufesen.

Læs hele AG-journalist Noah Mølgaards interview med komikeren og dennes livshistorie. Du kan få adgang til avisen via linket herunder: