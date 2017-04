De kom ind i Sermersooq

IA får ikke absolut flertal. De skal have støtte fra et parti for at kunne indtager borgmesterstolen. Men da Demokraterne på forhånd har givet sin støtte til Asii Chemnitz Narup får det næppe nogen betydning, selv om man forsøger at danne et solidt fundament som overhovedet muligt.

Atassut

Mala Høy Kuko – 269

Demokraterne

Randi Vestergaard Evaldsen – 389

Justus Hansen – 176

Nivi Olsen – 467

Inuit Ataqatigiit

Harald Bianco – 80

Inge Olsvig Brandt – 95

Rasmine Geisler – 57

Charlotte Ludvigsen 77

Malene Lynge – 297

Knud Mathiasen – 75

Asii Chemnitz Narup – 2.259

Uju Petersen – 130

Henrik Rachlev – 64

Siumut