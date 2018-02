Kollegieboliger vil koste over 1 milliard kroner

Det fremgår af et paragraf 37-svar, som naalakkersuisoq for uddannelse Doris J. Jensen har givet til IA’eren Mimi Karlsen.

Behovsanalyse

For et år siden fik departementet lavet en behovsanalyse på kollegieområdet, og af den fremgår det, at man i hele Grønland står og mangler 1043 sengepladser til de studerende.

Det er Tegnestuen TNT, der har lavet behovsanalysen, og af den fremgår det, at det vil koste 1.171.088.001 kroner, at bygge de mange boliger, fordelt over tre etaper i den 10-årige periode.

Sådan er sengepladserne fordelt:

Qaqortoq: 130 sengepladser

Nuuk: 530 sengepladser

Sisimiut: 208 sengepladser

Aasiaat: 48 sengepladser

Ilulissat: 127 sengepladser

- For at opnå behovet for de nødvendige sengepladser opdeles byggeriet af standardkollegier i 3 etaper over en 10-årig periode fra 2018-2027, skriver Doris J. Jensen i sit svar.

Kvadratmeterpris på over 31.000 kroner

De mange boliger udgør samlet set 37.421 kvadratmeter bolig, og gennemsnittet for kvadratmeterprisen er opgjort til 31.295 kroner.