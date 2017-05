Kørekort til 17-årige sendt til hjørne

Det er Demokraternes Randi V. Evaldsen, der har spurgt naalakkersuisut, om man her i landet kunne tilslutte sig den danske forsøgsordning, der gælder i tre år.

Nærmere undsøgelse skal laves

Den nye naalakkersuisoq Erik Jensen oplyser i sit svar, at hans departement endnu ikke har haft mulighed for at sætte sig grundigt ind i den danske bekendtgørelse.

- Det vurderes derfor, at det er hensigtsmæssigt i første omgang at undersøge baggrunden for bekendtgørelsen nærmere, før Naalakkersuisut træffer beslutning om en potentiel tilslutning til forsøgsordningen, skriver Erik Jensen i sit paragraf 37-svar.

Han understreger, at det er vigtigt, at man nøje vurderer de særlige forhold såsom infrastrukturens karakter, kravene til praktisk køre- og teoriprøve, samt hvad det måtte koste at indføre en sådan forsøgsordning.

Krav til 17-åriges kørsel

I Danmark har 17-årige haft mulighed for at erhverve sig et kørekort siden nytår. Dog er det et krav, at der skal være en ledsager i bilen, som er mindst 30 år gammel, som har haft kørekort i mindst ti år uden at kørekortet har været frakendt.