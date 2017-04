Kødaffald forædles til hundefoder

Slagteriet i Narsaq har succes med at forædle kødaffald til brugbare produkter, der kan sælges.

Testet af slædehunde

Senest er det lykkedes at få held med at producere hundefoder af kødaffaldet, som slædehundejere i Ilulissat og Sisimiut har testet, oplyser slagterivirksomheden Neqi A/S i en pressemeddelelse.

For et år siden fik man lov til at sælge hundefoder, og det har resulteret i et salg på foreløbig 800 kilo.

- Tilbagemeldingen har været særdeles positiv fra slædehundeejere i de to byer, oplyser direktør Per Jensen, Neqi A/S.

Slagteriet har tidligere blot gravet sit slagteriaffald ned i jorden, men det blev forbudt af Kommune Kujalleq tilbage i 2014, hvilket fik sat gang i en proces, hvor man fandt frem til, hvordan typiske affaldsprodukter kunne anvendes til andre produkter.

40 tons udnyttes nu

For to år siden lykkedes det at lave produkter af affaldet og nu er virksomheden oppe på at udnytte 40 tons, som tidligere blot blev gravet ned i jorden. Samtidig med at det skaber nye arbejdspladser har det givet et positivt bidrag til miljøet, fastslår virksomheden.

Hundefoderet er det seneste tiltag og kan nu købes via slagteriet i Narsaq eller via selskabets online-butik.