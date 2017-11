Kodemærket sælskind kan skabe tryghed hos forbrugerne

Vi skal nok ikke forvente os, at interessen i EU for at købe sælskind eksploderer i morgen. Men dagens høring i Europaparlarmentet kan være et vigtig skridt på vejen. I hvert tilfælde er arrangøren ovenud tilfreds.

- Jeg må sige, at jeg syntes, at det gik fantastisk godt, siger Jørn Dohrman (DF) til Sermitsiaq.AG.

Karl-Kristian Kruse i EU-offensiv om sælskind

Støtte til mærkning

Høringen blev arrangeret i samarbejde med den grønlandske repræsentation i Bruxelles. Blandt talerne var naalakkersiusoq Karl-Kristian Kruse, Ditte Sorknæs fra Great Greenland, Gert Polet fra WWF og Janelle Grace Kennedy fra Nunavut.

- Jeg syntes, det var nogle gode indlæg og der var en god debatlyst blandt deltagerne, siger Jørn Dohrmann (DF).

Noget af det nye, som blev præsenteret, er den QR-kode, som Great Greenland har lanceret. Den betyder, at man kan spore, hvor skindet kommer fra.

- Alle kunne se ideen med mærkningen. Den kan betyde, at man kan skabe større tryghed blandt forbrugerne, når de ved, hvor skindende kommer fra, siger Jørn Dohrmann (DF).

Naalakkersuisut støtter Great Greenlands initiativ om kodemærkning

Historien bag skal fortælles

EU-kommissionen var også repræsenteret ved høringen. Fra grønlandsk side har der været et ønske om, at kommissionen skal lave en informationskampagne, hvor man fortæller om inuit-undtagelsen for sælskind. Den kampagne kommer dog ikke.

- Det var godt, at de kom med nogle klare svar og gik ind i debatten.

Nu mener Jørn Dohrmann (DF), at det i høj grad er op til skindindustrien som Copenhagen Fur Europe og Great Greenland at fortælle om den nye mærkning og den bæredygtige fangst, der ligger bag.

- Jeg mener jo, at der kan fortælles mange gode historier om de grønlandske sælskind. Vi skal få oplysningerne bredt ud om, at det er et godt og naturligt produkt. Vi skal fortælle om historien bag skindet. Med mærkningen har vi i princippet mulighed for at fortælle om den enkelte fanger.

Den grønlandske delegation skal holde flere møde med kommissionen og medlemmer af parlarmentet.