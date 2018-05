Koalitionsaftalen er underskrevet

Walter Turnowsky Fredag, 04. maj 2018 - 12:35

Partiformændene Kim Kielsen, Hans Enoksen, Siverth K. Heilmann og Vittus Qujaukitsoq har netop underskevet koalitinsaftalen.

Kim Kielsen redegjorde for, hvorfor det blev en koalitionen mellem de fier partier, samt hvorfor en aftale med Demokraterne eller IA ikke blev til noget.

Efter tur taler nu Siverth K. Heilmann, Vittus Qujaukitsoq og Hans Enoksen.

Hans Enoksen bliver formand for Inatsisartut.

Navnene på Naalakkersuisut præsenteres senere.

Koalitionsaftalen har overskriften ‘Nunarput – i fællesskab – i udvikling – med plads til alle’.

- For at styrke samfundets udvikling og dets stærke placering i verdenssamfundet vil koalitionspartierne arbejde om fælles politiske mål – ikke kun i Inatsisartut og Naalakkersuisut, men vil også arbejde for at samarbejdet skal styrkes i alle dele af samfundet, hedder der i forordet til aftalen.

Partierne lover samarbejde i de næste fire år.

- Koalitionspartierne vil arbejde for at fuldføre de største anlægsprojekter i vort lands historie i form af nye lufthavne, hedder det videre i indledningen.

Dernæst listes 19 konkrete punkter som koalitionen vil arbejde for. De rækker fra en skolereform, en boligreform, overtagelse af ansvarsområder fra staten og til en forbedring afdet social arbejde.

Arbejdet med en forfatning fortsætter, partierne kan frit udpege medlemmer til kommissionen.

Fiskeriloven skal gøres færdig