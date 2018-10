Koalitionsaftale: Gammel traver går igen

Walter Turnowsky Onsdag, 03. oktober 2018 - 17:51

Under valgkampen i 2014 rejste Kim Kielsen rundt med et lille glas stenbiderrogn af grønlandsk oprindelse købt for dyre penge i en Irma-butik i Danmark. Hans pointe var, at prisen på stenbiderrognene er mangedoblet fra en grønlandsk fanger indhandler dem, og til de står på hylden i Irma - samt at hovedparten af den værdiforøgelse sker i Danmark. Dette koblede han sammen med kravet om en pengestrømsanalyse af, hvor mange penge der flyder fra Danmark til Grønland og hvor mange, der flyder modsat vej.

Den let forståelige pointe med glasset med stenbiderrognen var medvirkende til, at det lykkedes Siumut at vinde snævert over Inuit Ataqatigiit i en situation, hvor de startede valgkampen langt bagude på point.

Helt i tråd med løfterne findes ønsket om en pengestrømsanalyse da også i den koalitionsaftale, som Kim Kielsen indgik med Demokraterne og Atassut i 2014. Det går igen i koalitionsaftalen med Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq fra 2016. Men alligevel lykkedes det ikke Kim Kielsen at indfri sit valgløfte i den første valgperiode med ham i formandsstolen i Naalakkersuisut.

Derfor finder vi også målet om denne pengestrømsanalyse i koalitionsaftalen med Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai fra maj i år. Og også i den nye koalitionsaftale med Atassut og Nunatta Qitornai er det skrevet ind.

- Der skal udarbejdes en redegørelse til Inatsartut med en analyse af pengestrømmene mellem Danmark og vort land, står der i aftalen.

Naalakkersuisut har nu 3 ½ år til at udarbejde denne analyse.