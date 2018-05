Koalitionens gave til pensionister: Grundbeløb til alle pensionister uanset indtægt

Redaktionen Søndag, 13. maj 2018 - 11:28

I en direkte forlængelse af Siumuts valgprogram vil den nye koalition give grundpensionen på 61.201 kroner om året til alle 4.172 alderspensionister, uanset deres personlige indkomst.

I koalitionsaftalen står at læse:

– Fra 2019 skal vore ældre kunne oppebære en arbejdsindtægt uden at der sker fradrag i deres grundpension. Alle ældre skal stilles lige og oppebære en grundpension, uden skelen til om man har arbejde, er gift, er samlevende eller har fælles adresse.

Forslaget vil ifølge Siumut koste 23,6 millioner kroner om året.

Pensionister vil som alle andre gerne have flere penge mellem hænderne, men ifølge kritikere vil koalitionen med sit forslag øge uligheden mellem de pensionister, som er nedslidte efter et langt arbejdsliv, og de pensionister, som stadig er aktive på arbejdsmarkedet.

Kritikerne peger også på, at pensionisterne ifølge Siumuts beregninger selv skal betale for det fulde grundbeløb gennem øgede personskatter fra et længere liv på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen på 66 år.

– For Demokraterne er det vigtigt, at vi tænker os godt om, når vi træffer vidtrækkende beslutninger. Jeg ser derfor frem til, at det nye Naalakkersuisut kommer med reelle konsekvensberegninger, så vi kan tage stilling til koalitionens forslag på et oplyst grundlag, siger Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.

