Koalitionen præsenteres i dag

Walter Turnowsky Fredag, 04. maj 2018 - 10:31

Siumut-formand Kim Kielsen regner med, at han senere i dag på et pressemøde vil komme med en udmelding om forhandlingerne med Partii Naleraq, Nunatta Qitornai og Atassut. Det siger han til KNRs Nunatta Nipaa.

Det ventes, at han på pressemødet vil præsentere den nye koalition.

I går blev de tre koalitionspartnere præsenteret for et udkast på en koalitionsaftale, som de har taget med tilbage til deres bagland. Siumuts hovedbestyrelse har ligeledes holdt møde.

I dag mødes de fire partier så igen for at afklare de sidste ting. Så med mindre der i drøftelserne med baglandet er opstået uventede forhindringer, tegner alt til en koalition med de fire partier med et mandats flertal i Inatsisartut.

Der er endnu ikke sat klokkeslet på pressemødet.