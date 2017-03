KNR's politiske medarbejdere tvunget væk fra programfladen

Public service-stationen KNR har valgt at fjerne to medarbejdere fra sendefladen under kommunalvalget, da de stiller op til kommunalvalget, skriver deres nyhedsside fredag.

Der er tale om Uju Petersen, der er freelancer, og Hans Jukku Noahsen, der er medarbejder på KNR's tv-afdeling, som KNR har valgt at fjerne dem fra deres programflade.

- Vi kan simpelthen ikke vise deres ansigt eller lade deres stemmer høre i egne udsendelser, da det kan gå hen og give dem en fordel, siger radiochef i KNR Masaana Egede.