KNR lancerer ny debatkoncept med tre medier i brug, når public service-stationen skyder sit nyeste debatkoncept ‘Kassoq’ i gang, der er rettet mod de 25 til 35 årige.

‘Kassoq’ har Malu Pedersen og Eqaluk Høegh som værter og tilrettelæggere, mens Johansinnguaq Olsen bliver teknisk producer:

- Vi er klar med det første emne, som bliver boligmangel. En af de første store udfordringer du løber ind i, når du skal ud og skabe dit eget liv. Den første video er klar og bliver lagt ud i dag. Vi glæder os til at komme i dialog med vores målgruppe, høre deres holdninger og skabe debat, og vi går efter at gøre det både underholdende og indholdsrigt, siger Malu Pedersen.

Hvert emne vil blive afsluttet med tv-debat

Ifølge KNR vil hvert emne begynde med nogle videoer på Facebook. Her efter vil redaktionen på ‘Kassoq’ løfte emnet og debatten videre over i et radioprogram, hvor folk også får mulighed for, at skrive direkte ind med spørgsmål og reaktioner gennem Facebook. Hvert emne vil i følge KNR slutte af med en tv-debat hver anden torsdag.

- De yngre skal være en større del af samfundsdebatten. Vi glæder os til at give dem muligheden og håber, de tager chancen, siger Eqaluk Høegh.

Ifølge KNR er konceptet foreløbig planlagt til og med maj.