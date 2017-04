KNR-journalist mistænkt for bedrageri

En uheldig sag har her til eftermiddag ramt KNR.

Mediehuset har fritaget en journalistisk medarbejder for tjeneste på ubestemt tid, da vedkommende er mistænkt for at have taget af kassen.

- Vi kan konstatere, at pengene er blevet brugt til private formål i en periode, hvor denne person har haft agang til personaleforeningens kontokort, siger KNR's direktør, Karl-Henrik Simonsen, til Sermitsiaq-AG.

Blev opmærksomme på det onsdag

Direktøren fortæler, at de blev opmærksomme på problemet onsdag. Derefter kontaktede de politiet.

- Jeg kan ikke sige så meget mere, for sagen ligger hos politiet nu. Så vi venter og ser, hvad de finder frem til, siger Karl-Henrik Simonsen.

Direktøren siger, at den journalistiske medarbejder har arbejdet for mediemuset i "en del år", og at KNR forsøsger at spille med så åbne kort som muligt.

- Når den slags sker for andre, så er vi jo efter dem, så det skal selvfølgelig også gælde for os selv, siger Karl-Henrik Simonsen.