KNR forsikrer: Ingen politiker-medarbejdere bliver fyret

KNR's politiske medarbejdere skal ikke frygte at miste deres arbejde i public service-stationen, selvom de bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen.

Det siger Karl-Henrik Simonsen, der er direktør i KNR til Sermitsiaq.AG.

Fredag skrev public service-stationen på deres nyhedsside, at Hans Jukku Noahsen og Uju Petersen er blevet fjernet fra sendefladen under kommunalvalget, da de stiller op til kommunalvalget.

Skal ikke have fordel

Men efter valget vil de igen være på programfladen, siger KNR's direktør Karl-Henrik Simonsen.

- De kommer tilbage til deres arbejde efter valget, siger han.

Han forklarer, at KNR har valgt at fjerne deres to medarbejdere, fordi Hans Jukku Noahsen og Uju Petersen 'ikke skal have fordel i forbindelse med valgkampen'.

- Andre kandidater har ikke samme mulighed som de to medarbejdere som vi har, hvor de laver udsendelser. Men efter valget kommer Hans Jukku Noahsen og Uju Petersen tilbage til sendefladen, men de skal ikke lave udsendelser om politik, forklarer KNR's direktør.

- Hvorfor kom udmeldingen så sent?

- Kort efter valgkampen blev skudt i gang tog vi den her beslutning, lyder det fra Karl-Henrik Simonsen.

