KNI's halvårsregnskab på samme niveau med sidste år

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2017/18 et resultat før skat på 60 millioner kroner mod 65 fra sidste år i samme periode.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

- Årsagen til formindskelsen i regnskabsresultat svarende til 5,0 millioner kroner i forhold til halvårsrapporten for 2016/17 kan hovedsageligt forklares med et fald i resultatudviklingen i selskabets energidivision, modsvarende en stigning i indtjeningen i selskabets varedivision, skriver KNI i en pressemeddelelse.

I selskabets dattervirksomheder er der ligeledes realiseret en resultatforbedring svarende til 900.000 kroner i forhold til forrige regnskabsår.

I halvåret 2017/18 har omsætningen udgjort 1.250 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 30 millioner kroner i forhold til det niveau, som blev realiseret i halvåret 2016/17.

- I ovenstående omsætningsniveau indgår selskabets varedivision med 703 millioner kroner og energidivision med 539 millioner kriner. I varedivisionen er omsætningen på niveau i forhold til samme periode sidste år, hvorimod omsætningsniveauet er steget 4,7 procent i energidivisionen, lyder det i en pressemeddelelse.

På baggrund af resultatet for 1. halvår af regnskabsåret 2017/18 er det forventningen, at KNI vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat for hele året i størrelsesordenen 105 – 110 millioner kroner før skat.