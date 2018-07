KNI sponsorerer til renholdelse af Qullissat

Redaktionen Mandag, 02. juli 2018 - 10:55

Foreningen Qullissats venner i Ilulissat bliver støttet af KNI A/S i deres bestræbelser for at holde den nedlagte kulmineby rent og ryddeligt.

Det meddeler KNI A/S i en pressemeddelelse.

KNI A/S har nemlig sponsoreret foreningen Qullissats venner i Ilulissat med at sænke prisen for en ATV med anhænger kraftigt ned med 40.000 kroner mod at foreningen selv betaler 20.000 kroner.

Foreningen vil benytte ATV´en til renholdelse i den nedlagte kulmineby.

- Da Hans Kristian Olsen fra foreningen kontaktede KNI A/S og fortalte om deres projekt om at rydde op i Qullissat og at de i denne forbindelse havde brug for en ATV med en anhænger, besluttede vi prompte med at støtte foreningens initiativ ved at tilbyde dem en kraftig nedsættelse af prisen for en ATV, som de køber via KNI A/S, siger Peter Grønvold Samuelsen, der er adm. direktør i KNI A/S.

Den nedlagte kulmineby Qullissat bliver hver sommer besøgt af flere og flere borgere fra hele kysten.

- Foreningen Qullissats venner i Ilulissat bruger mange kræfter på at holde sommerstævner på stedet. Da renholdelse er noget som harmonerer med KNI A/S´ CSR relaterede aktiviteter er vi glade for, at kunne støtte en aktiv forening i deres forehavende, siger Peter Grønvold Samuelsen.