KNI risikerer at miste 20 millioner på konkurs

Konkursen af Næstved-selskabet Senobis risikerer at komme til at koste KNI 20 millioner kroner. Det oplyser kædedirektør Niels Andersen til Sermitsiaq.AG.

- Det er brandærgerligt, og vi naturligvis irriteret over det her, siger han.

Skylder for varer

Det er selskabet Senobis' datterselskab Euro Outlets, der skylder KNI de 20 millioner kroner. Euro Outets er ligeldes blevet erklæret konkurs. Baggrunden er, at KNI købte non-food varer af Senobis igennem det fælles selskab Pitsaatut. For ikke at brænde inde med varer, der ikke kunne sælges, lå der en aftale om, at Senobis i det tilfælde skulle købe dem tilbage.

- I løbet af 2014-16 blev der i Pitsaasut ApS opbygget et varelager som ledelsen i Pitsaasut Aps vurderede, at der ikke var tilstrækkelig efterspørgsel på blandt KNI’s købmænd. For at afvikle varelageret og i henhold til aftalen mellem KNI A/S og Senobis ApS om Pitsaasut ApS aktiverede ledelsen i Pitsaasut ApS bestemmelsen om at Senobis ApS skulle tilbagekøbe varelageret, hedder det i et baggrundsnotat fra KNI om forløbet.

Kendte ikke til salg

Disse varer blev dog ikke solgt til Senobis, men til datterselskabet Euro Outlets. Dette var ikke KNIs ledelse ikke orienteret om. KNI forsøger at få en del af de 20 millioner hjem ved at gøre krav gældende mod boet.

- Vi bliver dog nødt til at gå ud fra, at der kan blive et tab og at det kan blive så stort som 20 millioner, siger Niels Andersen.

Ingen højere priser

Han forsikrer dog om, at kunderne ikke vil mærke det på priserne, da de 20 millioner kun er et mindre beløb i det store regnestykke.

- Et evt. tab på 20 mio. kr. på varer som er indkøbt i perioden 2014-16 svarer til under 1 % af vores samlede indkøb i den 3-årige periode. Derfor vil det ikke få betydning for forbrugerpriserne i vores butikker, skriver KNI i baggrundsnotatet.

Pengene vil KNI hente ved at renovere butikkerne langsommere end planlagt.

- Et evt. tab på 20 mio. kr. vil alene betyde, at den langsigtede investeringsplan vi har for at ned- bringe renoveringsefterslæbet i vores butikker på i alt 300 mio. kr. vil blive forlænget en anelse, står der i notatet.