KNI opnår bedre halvårsregnskab end sidste år

redaktionen Torsdag, 06. december 2018 - 16:44

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2018/19 et resultat før skat på 72,8 millioner kroner mod 60,0 millioner kroner i 2017/18.

- Resultatet ligger på det forventelige niveau i forhold til budget, skriver koncernen i en pressemeddelelse.

På baggrund af resultatet forventer KNI at indfri sin oprindelige mål om et resultat for hele året på i størrelsesordenen 110 til 116 millioner kroner før skat.

Flere forbedringer

Det forbedrede regnskabsresultat svarende til 12,8 mio. DKK i forhold til halvårsrapporten for 2016/17 er tilvejebragt på følgende vis:

en forbedret indtjening i selskabets varedivision med 3,0 millioner kroner

en forbedret indtjening i selskabets energidivision med 10,9 millioner kroner

en forbedret indtjening fra tilknyttede virksomheder med 0,9 millioner kroner

et indarbejdet underskud under ”associeret virksomhed” med 2,0 millioner kroner

I halvårets resultatniveau er Selvstyrets servicekontraktbetaling for vareforsyning halveret fra i 2017/18 at udgøre 18 millioner kroner til i 2018/19 at udgør cirka 9 millioner kroner.

- Denne nedbringelse skyldes den økonomiske besparelseseffekt ved indførelsen af den landsdækkende ensprisreform for el og vand pr. 1. januar 2018, meddeler koncernen.

I halvåret 2018/19 har omsætningen udgjort 1.315 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 65 millioner kroner i forhold til det niveau, som blev realiseret i halvåret 2017/18, oplyses det.