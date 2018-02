KNI medarbejder indblandet i konkurs-sag

En ledende medarbejder i KNI har haft en central rolle i forbindelse med den konkurs, der nu risikerer at koste KNI 20 millioner kroner. Det fremgår af et baggrundsnotat om sagen, som KNI har udarbejdet.

Den pågældende medarbejder var frem til 22. december sidste år direktør i selskabet Pitsaasut sammen med Senobis’ direktør Thomas Skov Nielsen. Herefter blev han fjernet fra posten, ‘på grund af et alvorligt brud på KNIs interne retningslinjer’.

KNI indsatte direktør i Pitsaasut

KNI og det nu konkursramte Senobis ejer i fællesskab Pitsaasut med hver 50 procent. Pitsaasut blev etableret i 2014 med det formål at KNI kunne tilbyde varer med grønlandsk varedeklaration.

- I takt med at samhandlen med Pitsaasut ApS blev udvidet etableredes en kassekredit, der var garanteret af KNI A/S, fremgår det af baggrundsnotatet.

Og det er netop den garanti, der betyder, at KNI nu står til at tabe op til 20 millioner kroner. KNI forsøgte ellers at sikre sig, at man havde styr på de dispositioner, som Pitsaasut foretog.

- Som betingelse for at stille garantien og for at sikre kontrol med selskabet krævede KNI A/S, at den ene af de tegningsberettigede direktører skulle udpeges af KNI A/S.

Fortalte ikke ledelsen om transaktion

Det skulle dog vise sig, at den kontrol ikke var stærk nok.

KNI købte nemlig igennem Pitsaasut også non-food varer af Senobis til Pilersuisoq. Betingelsen var, at Senobis skulle tage de varer tilbage, hvis de ikke kunne sælges. I løbet af 2014 til 2016 blev der i Pitsaasut opbygget netop sådan et lager af usælgelige varer. Derfor beslutter ledelsen i Pitsaasut, at Senobis skal tage varerne tilbage.

Det blev blot ikke Senobis, der overtog varerne men derimod det nu ligeledes konkursramte datterselskab Euro Outlets.

- Det aftaltes internt i Pitsaasut Aps’ ledelse, at varelageret skulle sælges til Senobis Aps’ søsterselskab Euro-Outlets ApS , står der i redegørelsen.

Den direktør som KNI havde indsat var således med til at træffe denne beslutning. Har fortalte blot aldrig KNIs direktion om beslutningen. Det er først et kontrolbesøg, der afslører transaktionen.

Betalte ikke for varer

Nok så alvorligt, så afslørede kontrolbesøget også, at Euro Outlets ikke havde betalt for varerne, som udgjorde en værdi på 20 millioner kroner. Det var herefter den pågældende KNI-medarbejder blev udskiftet og erstattet af kædedirektør Niels Andersen.

Pitsaasut indgik herefter en aftale med Euro Outlets. Men onsdag i denne uge gik både Senobis og Euro Outlets konkurs, og derfor er der stor risiko for, at KNI ikke får de 20 millioner kroner, selvom KNI har gjort sit krav gældende mod boet.

Den medarbejder, der blev fjernet som direktør i Pitsaasut, er fortsat ansat i en ledende stilling i KNI.