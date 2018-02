KNI forlænger hovedsponsorkontrakt med Arctic Circle Race

Det er en glad bestyrelsesformand for Arctic Circle Race og en glad adm. direktør for KNI A/S, som underskrev en sponsorkontrakt for 2018 og 2019, fredag, på et møde på KNI A/S' Servicecenter i Sisimiut.

Det oplyser KNI i en pressemeddelelse.

Sponsorbeløbet er på 250.000 kroner i år og igen 250.000 kroner i 2019.

- Svært at sætte beløb

- Et af de smukkeste arrangementer i vort land er ACR. Hvert år stables dette smukke og udfordrende arrangement af 200 frivillige, og netop det kan vi absolut være stolte af i vort samfund. ACR er et arrangement, der på det smukkeste vis viser det arktiske Grønland, og som giver et positivt renomé af Grønland og det grønlandske samfund ude i den store verden. Det er svært at sætte beløb på den værdi, som ACR giver tilbage til samfundet. Derfor er det på sin plads, at virksomheder, som KNI, støtter op omkring sådanne initiativer, siger adm. direktør Peter Grønvold Samuelsen.

Arctic Circle Race i Sisimiut vil i år blive afholdt i dagene 23.-25. marts.

