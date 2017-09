KNI og Brugseni blandt de bedste til at lave overskud

Det er Jyllands-Postens Erhvervstillæg, der sammen med erhvervsdatabasen BIQ, har gennemgået de seneste regnskaber for dagligvarebranchens 25 største virksomheder.

Tre parametre

På tre forskellige parametre optræder de grønlandske dagligvarevirksomheder KNI og Brugseni.

Målt på omsætning indtager KNI syvendepladsen, mens Kalaallit Nunaanni Brugseni får tiendepladsen med en omsætning på henholdsvis 2.367.372 kroner og 744.476 kroner. Der er langt op til listens nummer et, som besættes af Dansk Supermarked Group, der har en omsætning på over 57 milliarder kroner via butikskæder, der blandt andet tæller Netto, Bilka og Føtex.

Analysen har også set på, hvem der er vokset mest, og her indtager Kalaallit Nunaanni Brugseni en flot femteplads med en vækst på 3,5 procent kun overgået af Aarstiderne, Rema 1000 Danmark, Jaco Supermarkeder og Kort & Godt.

Evnen til at skabe overskud

Evnen til at skabe overskud i sin forretning bliver også præsenteret i analysen, og igen viser det sig, at Brugseni og KNI forstår at drive en sund dagligvarevirksomhed i Grønland med gode afkast.

Kalaallit Nunaanni Brugseni havde sidste år en afkastningsgrad på 8,6 procent, hvilket er den sjettebedste blandt de 25 største danske dagligvarevirksomheder. KNI indtager niendepladsen med en afkastningsgrad på 6,4 procent.

Hvad er afkastgrad

Afkastgrad beregnes som resultat af primær drift (Ebit) divideret med gennemsnitlige aktiver, og siger noget om virksomhedens evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge der er bundet i virksomheden.