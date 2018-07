KNAPK: Begræns antallet af licenser

Walter Turnowsky Fredag, 06. juli 2018 - 15:30

Det er de senere år blevet uddelt stadig flere licenser til fiskeri fra jolle efter hellefisk. Samtidig er der udsigt til, at kvoterne næste år bliver sænket. Og det er en rigtig dårlig kombination, mener KNAPK.

Det betyder nemlig, at mulighederne for at drive et økonomisk bæredygtigt fiskeri er kraftigt forringet.

Både i Ilulissat, i Uummannaq og i Upernavik er antallet af jolle-licenser steget markant de senere år.

Koster 100.000 kroner

Og det betyder ganske enkelt, at der er færre fisk til hver enkelt fisker. I Diskobugten er der således i gennemsnit omkring 18 tons hellefisk til hver af de 241 jollefiskere. I 2013 var der kun omkring 197 licenser. Hvis tallet havde holdt sig der, ville hver fisker i gennemsnit kunne fange 22 tons. Det ville betyde, at han kunne omsætte for 100.000 kroner mere om året (ved en indhandlingspris på 25 kroner per kilo).

Også i de andre to nordlige forvaltningsområder er antallet af licenser steget. Især i Upernavik-området har stigingen været markant. Her der i gennemsnit kun 13,5 tons per fisker. Indhandlingsprisen her ydermere betydeligt lavere end i Diskobugten - typisk ligger den omkring 18 kroner per kilo. Det svarer til en gennemsnitlig indtjening på lidt over 240.000 kroner - og det er vel at mærke inden udgifter til båd, brændstof med videre er betalt.

Anbefaling om lavere kvoter

Til næste år kan indtjeningen blive endnu lavere. Naturinstituttet har sænket anbefalingerne til kvoterne.

Og selvom naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Erik Jensen siger til KNR, at han regner med at sætte kvoterne højere end anbefalingen, så kan de nemt ende lavere end årets kvoter, der ligger langt over anbefalingen.

Hos KNAPK mener man, at det må være slut med, at antallet af licenser og dermed fiskere bliver ved med at stige.

- Der bør investeres i værktøjer til håndhævelse af de gældende regler. Der kan udarbejdes meget klarere regler for at erhverve sig licens med klare krav til f.eks. alder, maritim uddannelse tidligere tilknytning til erhvervet mm. uden at det går ud over rekrutteringen af unge fiskere, siger vicedirektør i KNAPK, Tønnes Berthelsen til Sermitsiaq.AG