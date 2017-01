KNAPK har overtaget rådgivningsfunktionen

Det er en politisk beslutning, som vi har effektueret, forklarer souschef i Departementet for Fiskeri og Fangst, Pollas Lyberth.

Selvstyret overtog rådgivningen for fiskere og fangere 1. januar 2016, som sammenslutningen af fiskere og fangere, KNAPK, havde varetaget siden 2004.

- Der skal spares, og vi sparer 1,3 million kroner ved at overtage rådgivningen, sagde departementschef, Jørgen Isak Olsen, dengang.

Rådgivningsfunktionen var et resultat af en servicekontrakt mellem KNAPK og det daværende Grønlands Hjemmestyre og blev oprettet den 1. januar 2004.

Den årlige bevilling var på 2,4 million kroner, og KNAPK havde to ansatte til at afholde kurser og oplysning for alle erhvervsfiskere og erhvervsfangere på landsplan uanset medlemsskab af andre sammenslutninger.

KNAPK var da heller ikke sen til at kritisere flytningen til selvstyret i 2016.

- Fiskerne er vant til at kigge forbi os iført overalls og gummistøvler. Jeg har svært ved at forestille mig, at de får lov til det på de fine bonede gulve, sagde direktør i KNAPK, Petrus Biilmann, til Sermitsiaq.

