KNAPK-formand tvivler på eksportdrøm

Noget tyder på, at Grønlands formand for alle fangere er ved at kaste håndklædet i ringen.

Et af de mest kulturbærende elementer i Grønlands historie – sæljagten og deraf mad og skind til sultne maver og beklædning – ser ud til at få dødsstødet af fangernes egen formand, når det gælder om at skabe et eksporteventyr af skindet.

Henrik Sandgreen skriver i sin nytårstale:

- Grønland bruger forholdsvis store ressourcer på at overbevise europæerne om sælskindets fortræffeligheder. Det er dog en kendsgerning, at europæerne – desværre –ikke viser tegn til at købe flere skind af den grund, konstaterer KNAPK-formanden.

Rettidig omhu

Han stiller derfor følgende spørgsmål i sin nytårsudtalelse på organisationens vegne:

- Er tiden ikke inde og erkende, at sådan er det og beslutte sig for, at det er bedre at bruge ressourcerne på anden vis, foreslår Henrik Sandgreen.

Emnet er fyldt med historieskrivning og følelser, hvilket nok er med til, at formanden trods alt vil sende det kontroversielle spørgsmål i ”udvalg”.

- Kan der arbejdes for enten at be- eller afkræfte mulig interesse fra Asien. Dertil kan der laves sondering af muligheder på de arktiske rensdyrholderes salgsmuligheder for afsætning af skind. Organisationen vil herved indstille disse to områder som indsatsområder for de kommende år, oplyser Henrik Sandgreen og har dermed startet en debat, der vil involvere økonomiske argumenter og en følelsesmæssig interesse for sagen.

Sælfangst på retur

Sælfangsten er igennem det seneste årti gået drastisk tilbage.

Ifølge Grønlands Statistik blev der skudt over 191.000 sæler i 2005. Ti år senere lå dette tal på lige knap 88.000, hvilket er mere end en halvering.