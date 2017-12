KNAPK-formand: Hasardspil med landets fremtid

I en nytårsudtalelse fra KNAPK-formanden Henrik Sandgreen er det naturligt, at fiskeriloven får nogle kommentarer med på vejen her kort før nytårsraketterne skal skydes af og varsle et nyt år.

Tre tidsler i lovforslag

Henrik Sandgreen skriver i sin nytårsudtalelse, at fiskeriloven på mange punkter er ganske fin, men på især tre vigtige punkter retter han en skarp kritik mod lovforslaget, der nåede at blive førstebehandlet i inatisisartut på efterårssamlingen.

Erhvervsorganisationerne vil ikke blive repræsenteret i Fiskerirådet i samme antal som hidtil.

- I dag har KNAPK og Grønlands Erhverv hver tre stemmer i rådet, det vil man ændre. Fremover vil de to store organisationer samlet have tre stemmer og ovenikøbet skal de deles med andre organisationer. Dertil vil de resterende tre sæder blive taget af såkaldte ”eksterne eksperter”. Dette er KNAPK stærkt imod., fastslår formanden.

Brud med Grundloven

Det andet punkt, som bekymrer KNAPK er de nye kontrollører.

- Disse ”kontrollører” vil få adgang til private hjem og – rent ud sagt – få direkte adgang til at kunne åbne for hjemmets kummefryser og det for at se, om man nu har lavet urimeligheder. Fra organisationens side mener vi, at det direkte strider imod ånden i en af de vitale substanser i Grundloven - nemlig hjemmets ukrænkelighed, understreger Henrik Sandgreen.

Og det store spørgsmål om at hjemkalde de tidsubegrænsede kvoter på rejefiskeriet får også en ordentlig svada fra KNAPK-formanden.

- At gøre tidsubegrænsede kvoter tidsbegrænset er noget som organisationen er stærkt utilfreds med. Hvad vil der ske, når kvoter hjemkaldes? Hvem vil så tildeles disse? Vil der blive tale om kompensation og hvor stor vil den være? Ja der er en del ubesvarede spørgsmål som fortjener kvalitative svar. Når der arbejdes med reformer og det ovenikøbet vedrører landets nærmest eneste indtægtskilde af betydning, ja så mener organisationen, at der bør laves dybdegående analyser over de mulige konsekvenser, der vil følge af en så stor reform, siger Henrik Sandgreen, der tilføjer:

Splitte rejefiskeriet i atomer

- Det har desværre ikke været tilfældet, og vi må desværre konkludere, at der nærmest er tale om hasardspil med landets fremtid. For nuværende ved vi ganske enkelt ikke om det er en hensigtsmæssig reform man har igangsat, eller om vi er i gang med at splitte rejefiskeriet ad i atomer og det vel at mærke et erhverv som er i absolut verdensklasse, ja sådan ligger landet desværre i dag, fastslår Henrik Sandgreen.

Formanden berører i sin nytårstale også afgifter og pensionsopsparing. Han mener, at afgiftstrykket ikke må blive højere. Tværtimod ville det på sigt være på sin plads at sænke afgiftstrykket, fastslår formanden i sin nytårsudtalelse.