KNAPK: Afskaf de kvotefrie zoner og det olympiske fiskeri

Det er en uskik med kvotefrie zoner i et i øvrigt kvotebelagt fiskeri. Det budskab gik KNAPK ud med da, de Inatsisartut vedtog de kvotefriezoner i 2014. Og formand Henrik Sandgreen har gentaget det jævnligt lige siden.

Ifølge KNR har Naalakkersuisut netop besluttet, at de kvotefrie zoner skal afskaffes.

LÆS OGSÅ: Slut for Kruses frie fiskezoner

Lille forhøjelse

Nu uddyber Henrik Sandgreen sit synspunkt, og skriver i en pressemeddelelse, at fiskerne bør kompenseres for en afskaffelse. Dette skal blandt andet ske ved en mindre forhøjelse af kvoten.

- Vi anbefaler hellefiskekvoter på 10.000 tons i forvaltningsområderne Disko Bugten, Uummannaq og Upernavik på baggrund af følgende, skriver han.

Der er tale om en mindre forhøjelse i sammenligning med de kvoter, som Naalakkersuisut har vedtaget. Disse er på 9.500 tons for Ummnannaq og Upernavik og 9.200 tons i Diskobugten. Det er dog et godt stykke over den biologiske anbefaling, som ligger lidt over 6.000 tons for alle tre omåder.

Individuelle kvoter

KNAPK kræver dog, at dette kombineres med en mere grundlæggende ændring i det kystnære fiskeri efter hellefisk. Organisationen ønsker, at de såkaldte olympiske kvoter bliver afskaffet. I stedet for at alle fiskere i distriktet skal konkurrere om den samme månedskvote, så skal der indføres individuelt omsættelige kvoter.

- Alle fartøjer over og under 6 meter (fartøjer og joller) bør have individuelle omsættelige kvoter (IOK). Hvis joller skal have IOK-er bør dette være rentabelt og med de mange nye tildelte licenser bør de samlede kvoter tilpasses dette, skriver Henrik Sandgreen.

Med IOK-erne kan den enkelte fisker i langt højere grad selv styre sit fiskeri. Hvis han ønsker at stoppe eller går på pension kan han sælge sin kvote

- Kort sagt vi efterlyser en ensartet og fleksibel forvaltning der er mulig at håndhæve. Vi mener at de kvotefri områder bør afskaffes da al fiskeri bør kunne forvaltes efter reglerne, desuden skader de kvotefri områder fartøjsejeres mulighed for handel og garantistillelse, slutter Henrik Sandgreen.