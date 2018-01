Knæfald for Aleqa Hammond

Den 1. januar er samtidig Toms fødselsdag og det var ikke en hvilken som helst fødselsdag, faktisk fyldte han 50 år, så huset var fyldt med gæster.

- Tom fik Nipi-koret til at synge vores yndlingssang, pigaara ilunni assit, hvorefter han holdt en tale til mig om sin kærlighed til mig, tiden med mig og vores oplevelser sammen. Derefter gik han på knæ og spurgte mig, om jeg ville gifte mig med ham. Jeg begyndte at græde glædestårer. Jeg kunne mærke, at alle gæsterne også græd med og var lige så overvældede, som jeg var, fortæller den meget lykkelige Aleqa Hammond til AG, der dog også kom med en venlig advarsel til Tom, inden hun sagde ja.

- Jeg sagde til ham, at jeg er en kvinde med klare meninger og vil nok ikke være helt så nem, at være gift med. Men jeg har stor kærlighed til ham og accepterede hans frieri med stor respekt for ham.

Datoen for brylluppet er endnu ikke sat, men 2018 bliver et år med andre store begivenheder i familien, så det bliver nok ikke i år, parret bliver gift.

