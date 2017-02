Klimaprojekt gav elever en hovsa-oplevelse

9.K fra Gammeqarfik i Aasiaat har haft et klimaprojekt med emner om klimaforandringer og deres eget energiforbrug. Nu tænker eleverne mere på deres energiforbrug.

Folkeskoleeleverne har i løbet projektet blandt andet undersøgt om, hvor meget de unge fra ældste-trinnet i Gammeqarfik bruger deres mobiler, hvor ofte de oplader mobilerne, og hvornår energiforbruget er højst og lavest i Aasiaat.

Stor overraskelse

De 20 elever fra 9.K spurgte Nukissiorfiit om, hvornår energiforbruget er højest og lavest i deres hjemby Aasiaat. Til deres store overraskelse fandt de ud af, at forbruget er højest om sommeren.

- Om sommeren bruger man mest energi, fordi alle virksomheder er i fuld gang, og fordi alle de containere, som har brug for at køle af, bruger rigtig meget strøm, skriver eleverne i et powerpoint, som de skal fremlægge til andre elever.

Ifølge eleverne, har de fundet ud af, at det er om vinteren, man bruger mindst energi i forhold til december, fordi man bruger energibesparende pærer, som LED pærer.

Projektsamarbejde

9. Klasse elevernes klasselærer, Regine Lundblad, oplyser, at klimaprojektet kører i et samarbejde med jævnaldrende elever fra Kolding, og de fik støtte fra Nordplus til et udvekslingsophold.

- Mine elever har været på studierejse i Danmark og har udvekslet erfaringer med elever fra Kolding, fortæller Regine Lundblad.

Hun fortæller, at de danske elever fra Kolding var i Aasiaat i sidste uge, hvor de blandt andet har fået fortalt om klimaforandringerne med en fangers øjne.

Bevidste om forbruget

Ifølge klasselæreren, Regine Lundblad, er eleverne fra Aasiaat blevet meget bevidste om deres eget og andres energiforbrug, og vil meget gerne videreformidle den viden, de har fået om klimaforandringerne i deres projekt.

- Nu tænker eleverne, om de nu skal lade lyset være tændt, når der er lyst, eller når der ikke er nogen i klasseværelset, fortæller klasselæreren.

- Vi skal fremlægge den viden, vi har fået om klimaforandringer under projektet til eleverne i Gammeqarfik og de danske elever fra Kolding, siger Ulloriaq Rafaelsen fra 9.K.

Nordplus, der har støttet 9.K’s projekt, giver økonomisk støtte til mange forskellige typer uddannelsessamarbejde inden for livslang læring til otte nordiske og baltiske deltagerlande.