Klimaforandringer truer rensdyr på livet

Det er vinterens korteste dag i Kiruna i Sverige. Vinterkulden burde bide i kinderne. Men det gør den ikke. Temperaturen ligger lunt og kredser omkring nulpunktet.

Her i det høje nord plejede rensdyrene at flokkes fredeligt i kulden under deres naturlige pelsfrakker. Men de høje temperaturer har ændret deres levevilkår, og det skaber problemer.

Alt for varmt

Der burde være omkring minus 20 til 30 grader, fortæller Niila Ingas, der er rensdyravler i samebyen Laevas.

- Det plejer at blive lidt varmere ved juletid. Men ikke sådan her, siger han til svenske Dagens Nyheter.

I flere generationer har Niila Ingas familie samlet en unik viden om livet med rensdyr i Kiruna. Men klimaændringerne påvirker forretningen.

- Før kunne jeg altid ringe til min far, hvis der var noget om rensdyr, som jeg ikke forstod. Men som det er nu, kan han ikke give mig råd. siger Niila Ingas.

Gennem de seneste år er temperaturen i området steget, viser tal fra Sveriges metrologiske institut, SMHI.

I 1960'erne lå årets gennemsnitstemperatur på minus 0.18 grader. Fyrre år efter fra 2001 til 2010 er den steget til plus 1.16 grader.

Det lyder koldt, men for et rensdyr er det varmt. De bliver usikre og forvirrede. Tidligere græssede de i flok, men temperaturen gør, at de nu spredes over større områder.

Det kræver mere energi og mere næring. I yderste konsekvens risikerer hunnerne at abortere.

Massedød i Rusland

De svenske rensdyr er ikke ene om at lide under varmen. På den nordnorske ø Svalbard er rensdyrene sendt på ufrivillig slankekur.

Her er den gennemsnitlige rensdyrvægt siden 1990 dalet fra 55 kilo til 48 som en konsekvens af de stigende temperaturer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Desuden har klimaændringerne medført massedød af rensdyr i Ruslands nordlige Sibirien.

De mange døde dyr skyldes, at sne bliver til regn på vej mod jorden. I stedet for at smelte sneen, fryser vandet på toppen og efterlader et skjold af is. Det forhindrer dyrene i at græsse.

Fænomenet opstod både i 2006 og 2013, og hvis det fortsætter, kan det være enden på flere hundrede års rensdyravl i Sibirien, skriver AFP.