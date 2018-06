Klar til at give børnene en god start før de kommer i skolen

Institut for læring

Walter Turnowsky Onsdag, 20. juni 2018 - 10:11

Under uddannelsen har dimittenderne arbejdet tæt på den daglig hverdag i vuggestuer og børnehaver. Med deres masterprojekter har de formået at løfte deres emnevalg op på et akademisk niveau.

- Skal børn have en god start i folkeskolen, skal de også have en god start på førskoleområdet, skriver Institut for Læring i en pressemeddelelse.

Mulighederne er der i dag, men de emner der er arbejdet med i masterprojekterne viser, hvor vigtigt det er at synliggøre pædagogers arbejder og hvilke udfordringer de har.

Dimittenderne er blandt andet skrevet om:

Hvordan man kan arbejde med børns rettigheder i en børnehave.

Hvordan man kan arbejde med en forordning, der siger, at børn skal lære om ligestilling.

Hvordan børns leg styrkes, så de ved hvad de kan blive når de bliver store eller skal de bare have love til at være børn.

Hvordan forældresamarbejdet styrkes i en vuggestue.

Hvordan sproglege kan integreres i daginstitutioners arbejde og bidrage til god læring i folkeskolen.

- Et stort tillykke gives til dimittenderne og deres familie, men også deres respektive arbejdspladser, skriver Institut for Læring.