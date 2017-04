Kitesurfing på grønlandsk isbjerg

Kitesurfer Geza Scholtz har filmet et stunt, hvor han kitesurfer hen over et grønlandsk isbjerg.

I onsdags lagde han optagelsen på de sociale medier og indtil videre har flere end 55.000 set det farefulde stunt.

Millioner af følgere

Filmen bliver blandt andet vist på kanalen GoPro, der har mere end 4,7 millioner følgere.

- Geza Scholtz udforsker Grønlands kolde vand for at kitesurfe i det smukke sceneri med blåt vand og gigantiske

gletschere, anføres det i præsentation af videoen.

Se filmen her.

Kitesurfing, også kaldet dragesurfing, er en vandsport, hvor surferen står på et lille sejlbræt, der trækkes gennem vandet af en fritflyvende drage.