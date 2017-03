Kirkeminister positiv overfor grønlandske menigheder

Kirkeministeren Mette Bock bekræfter, at grønlændere har særstatus i Danmark, og hun forholder sig positivt til ønsket fra blandt andre foreningen Den Grønlandske Menighed i Danmark om oprettelse af grønlandske menigheder i Danmark.

- Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg vil være positivt indstillet over for oprettelse af et eller flere menighedsråd for grønlændere, når spørgsmålet om den kirkelige betjening af grønlændere bosat i Danmark er afklaret, lyder svaret fra kirkeministeren på et §20-spørgsmål om oprettelse af grønlandsmenigheder.

Loven giver mulighed

En paragraf i loven om menighedsråd giver døve adgang til egne menigheder, fordi ”der oprettes menighedsråd for grupper af personer, der udgør en særlig menighed”.

Kirkeministerens indstilling til grønlænderes særstatus i Danmark åbner dermed muligheden for at få flere grønlandsk-sprogede præster til landet.

- Jeg kan også henvise til udenrigsministerens svar … Heraf fremgår det, at den grønlandske befolkningsgruppe efter Udenrigsministeriets opfattelse besidder så tilstrækkelig mange særegne karakteristika, at det grønlandske folk kan betegne som et folk i folkeretlig forstand. Men dertil kommer så, at Grønland er en del af vores rigsfællesskab, og det er det, der gør, at den grønlandske befolkning, som er i Danmark, har en særstatus i forhold til andre minoriteter, som måtte være i landet, fastslår kirkeministeren.

Forhandlinger igang

Kirkeministeren Mette Bock bekræfter desuden, at der aktuelt arbejdes på en løsning mellem Kirkeministeriet og Grønlands Selvstyre om grønlandsmenigheder.