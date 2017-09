Kinesisk isbryder tester handelsrute igennem Nordvestpassagen

29. august blev den kinesiske isbryder Xue Long eller Snedragen set i Nuuk Fjord.

To dage senere var den på vej op igennem Davis Strædet med kurs mod Nordvestpassagen. Det fortæller den canadiske avis The Globe and the Mail.

Nye handelsruter

Turen blev gennemført med succes, og dermed er den første kinesiske gennemsejling af Nordvestpassagen en realitet. 6. september meldte Xinhua News Agency, som regnes som talerør for den kinesiske regering, melde ud, at formålet har været, at afprøve muligheden for at sejle fragtskibe igennem Nordvestpassagen.

Isbryderen har ‘samlet en mængde erfaringer for kinesiske skibe, der i fremtiden vil sejle igennem Nordvestspassagen’, skriver Xinhua News Agency ifølge The Globe and the Mail.

- Det åbner en ny sejlrute for Kina. Fra Shanghai til New York er den traditionelle rute igennem Panamakanalen på 10.500 sømil, mens ruten igennem Nordvestpassagen er på 8.600 sømil, hvilket sparer 7 sejldage, skriver Xinhua News Agency.

Overraskende klar udmelding

Canada betragter Nordvestpassagen som sit nationale farvand, og havde udelukkende givet tilladelse til en videnskabelig ekspedition. Fra det canadiske udenrigsministerium afviser man derfor, at en kinesisk fragtrute er lige rundt om hjørnet.

Ekspert i arktiske forhold, professor Rob Huebert er overrasket over, at kineserne er så åbne om deres mål.

- De forbereder en betydelig forøgelse af skibsfarten. Det er åbentlyst, at dette indgår i deres planlægning i et omfang, som vi ikke ser hos vestlige shipping selskaber, siger Rob Huebert til The Globe and The Mail.

- De har givet os en klar meddelelse om, at dette vil ske.