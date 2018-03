Kinesisk arbejdskraft: Stabil arbejdsstyrke øger produktion

Kathrine Kruse Fredag, 02. marts 2018 - 16:35

Fiskerne i Uummannaq, som før har måttet vente op til flere dage på deres tur til indhandling af deres fangst til Royal Greenlands fabrik i Uummannaq, kan i disse tider indhandle til Royal Greenlands fiskefabrik i Uummannaq uden en såkaldt landingsplan, der angiver på hvilken dag, de må indhandle.

Dette da fabrikken i Uummannaq med en stabil lokal- og kinesisk arbejdsstyrke producerer kontinuerligt. Det skriver Royal Greenland på deres hjemmeside.

Ifølge Royal Greenland er produktionen af færdigvarer af hellefiskefileter i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq dermed øget, hvor fabrikken tidligere primært har produceret hale-og hovedkappede og hele hellefisk:

- Vi har takket være en stabil arbejdsstyrke formået og fortsat formår, at producere kontinuerligt, så fiskerne uden landingsplaner fortsat kan indhandle, hvilket også var tilfældet under højsæsonen i 2017. Vi har også takket være en stabil arbejdsstyrke været i stand til at øge filetproduktionen i 2017 og det fortsætter nu i 2018, siger fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq, Kirsten Kristensen Worm, der er taknemmelig over, at have en stabil arbejdsstyrke af lokale og 14 kinesiske medarbejdere på fabrikken i Uummannaq.

Øget filetproduktion

Royal Greenlands fabrik i Uummannaq beskræftiger i øjeblikket cirka 50 medarbejdere, mens fabrikken under højsæsonen beskæftiger mellem 85 og 100 medarbejdere:

- Vi producerer også hale –og hovedkappede hellefisk, men i dag er det usædvanligt, når vi nedfryser hele store fisk. Vores mål er fortsat at øge filetproduktionen, og det er vi stand til, fordi vi har stabile medarbejdere, der kommer på arbejde hver dag. Det er meget tilfredsstillende, siger Kirsten Kristensen Worm, der understreger at fabrikken i Uummannaq ikke fortrækker udenlandsk arbejdskraft frem for lokal arbejdskraft.

I juni 2017 ankom 14 kinesiske medarbejdere til Uummannaq for at arbejde på Royal Greenlands fabrik frem til sommeren 2019.

