Kimik i Sverige

Nuuk er venskabsby med Huddinge, og det er gode venner af Grønland som har planlagt udstillingen, nemlig kunstnerparret Svenerik Jakobsson og Margareta Röstin, som bor i Huddinge.

De har været lærere indenfor grafik og papirfremstilling, for kunstskolens undervisning og senest en workshop for Kimik i 2015, - undervisning i papir-workshoppen har resulteret i værker som er med på udstillingen i de fine historiske lokaler "Flygln" og "Folkes" i Huddinge.

- Vi fra Kimik er glade for samarbejde og hjælp til at komme uden for Grønlands grænser med vores værker, siger Camilla Nielsen og Buuti Pedersen, og takker for hjælp og opbakning med praktiske gøremål , og støtte fra NAPA til transport og billetter.

Udstillingen kan ses i Huddinge, lige syd for Stockholm, fra den 23.9-15.10.