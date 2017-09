Kim tavs om Vittus udmeldelse

Partiformand Kim Kielsen ønsker ikke at kommentere Vittus Qujaukitsoq udtræden af Siumut.

Det meddeler partisekretær Mikael Petersen til Sermitsiaq.AG. Partikontoret har endnu ikke modtaget udmeldelsen fra Vittus Qujaukitsoq, som går igennem lokalafdelingen i Nuuk.

På Simuts generalforsamling 27. juli vandt Kim Kielsen formandsopgøret klart med 48 stemmer mod 16 til Vittus Qujaukitsoq.

Umiddelbart efter afstemningen rakte Kim Kielsen en hånd ud mod Vittus Qujaukitsoq.

- Han har et stort potentiale. Vi har arbejdet tæt sammen i flere år, sagde han på det tidspunkt til Sermitsiaq.AG.

Vittus Qujaukitsoq har overfor Sermitsiaq.AG tilkendegivet, at han regner det for meget sandsynligt, at han vil være med til at stifte et nyt parti.