På fredag udkommer Kim Leines nye roman Rød Mand/Sort Mand. Den er en selvstændig efterfølger til Profeterne i Evighedsfjorden.



AG bringer i den anledning et udførligt interview med forfatteren.



I Rød Mand/Sort Mand fortæller Kim Leine historien om præsten Hans Egede og åndemaneren Aappaluttoq, det er voldsomme møder mellem de kristne danskere og de indfødte grønlændere.

- Koloniseringen af Grønland var dårlig udført og elendigt planlagt. Men det har ikke kun ført til dår­lige ting, siger Kim Leine til AG.

- Jeg sympatiserer med kristen­dommen, selvom jeg er ateist. Ind­ førelsen af kristendom betød, at folk i Grønland lærte at læse midt i 1700­tallet. Det blev et nyt instru­ment, et kulturspring. Men også at befolkningen mistede rødderne tilbage til det gamle. Det ligger sta­dig som et savn.



