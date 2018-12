Kim Larsen-bog får topkarakterer

Ritzaus Bureau Tirsdag, 04. december 2018 - 10:20

Med Kim Larsens egne ord får læserne af en ny bog en fremragende fortælling om nationalskjaldens liv.

Flere aviser kvitterer således med fem stjerner til biografien "Kim Larsen - mine unge år", mens Kristeligt Dagblads anmelder belønner bogen med seks af seks mulige stjerner.

På nær forordet er det en lang fortælling med Larsens egne ord. Og det roses af anmelder på Ekstra Bladet Frank Sebastian Hansen.

- Larsen er nemlig en fremragende fortæller med en knivskarp erindring, som bliver krydret med et lunt, selvironisk blik, når det gælder hans egne ømme punkter og svagheder, skriver anmelderen, der giver fem stjerner.

Det er to måneder siden, at Kim Larsen gik bort. Efter fulgte flere mindeoptog og DR holdt en større mindekoncert til ære for den folkekære sanger.

Plan måtte ændres

Bogen er skrevet af Jens Andersen, og den fortæller historien fra Kim Larsens fødsel i 1945 frem til Gasolins første tid i 1971. Oprindeligt skulle bogen have handlet om hele sangerens liv, men hans bortgang satte en stopper for den plan.

Jyllands-Posten ærgrer sig over, at det ikke blev muligt at få den fulde fortælling, men roser også, at Kim Larsen selv fortæller. Avisen giver fem stjerner.

- Der er en detaljerigdom i erindringen af barndommen, først i Sølvgade i København, siden på Mågevej i det københavnske nordvest, hvor han levede sammen med sin mor og storebror, efter at faren var fået sin vej uden at efterlade nogen positive følelser i familien, lyder det.

Og i Henrik Palles anmeldelse i Politiken får bogen også rosende ord og fem hjerter med på vejen.

- Kim Larsen er en fremragende fortæller med en egen sprogtone, der henter sine træk fra såvel ældre dansk litteratur som københavnsk gadesprog fra barndommen, hippieslang og engelsk populærkultur, skriver anmelderen.

Bramfrit og blufærdigt

Hos Kristeligt Dagblad høster bogen hele seks stjerner af Sørine Gotfredsen. "Et sidste vidnesbyrd fra netop denne mand er seks stjerne værd," skriver hun.

- Han er vidunderligt politisk ukorrekt, han taler på én og samme tid bramfrit og blufærdigt og fremstår som en person, der har lyst til både at jage lykken og bare gøre sin pligt og være i fred, lyder det.