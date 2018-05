Kim Kielsen: Jeg er meget tilfreds

Jensine Berhelsen Fredag, 04. maj 2018 - 15:44

Det var en lettet formand for Siumut, Kim Kielsen der i dag kunne præsentere det nye koalitionsgrundlag for indeværende valgperiode, han tror helt og holdent på, at den nye koalition vil vare hele valgperioden ud.

- Siden valgets resultat forelå har vi forhandlet med samtlige partier, jeg havde gerne set at den afgående koalition kunne fortsætte, eftersom vi har haft et godt samarbejde lige til det sidste. Men vores forhandlinger med Inuit Ataqatigiit kunne ikke fortsættes på grund af to punkter hvor vi hver især ikke kunne mødes og indgå kompromis. Det drejer sig om den kommende fiskerilov samt rammerne for forfatningskommissionens arbejde, vi måtte derfor afbryde forhandlingerne med IA, forklarer Kim Kielsen.

- Nu hvor det ikke kunne blive til en bred koalition med de to store partier i front, har Siumut valgt at koncentrere sig om forhandlingerne med Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai, hvilket har givet pote i form af en ny koalitionsdannelse partierne imellem.

- Vi har lovet hinanden at vi igennem valgperioden vil arbejde for at opnå omkring 300 punkter. Men jeg skal understrege at det ikke er alene os folkevalgte, der hverken kan eller skal opfylde alle de målsætninger, borgerne må være med til at realisere de mange punkter der er i koalitionsaftalen, siger Kim Kielsen. Men også de øvrige partier har været med til at udforme koalitionsaftalens fundament, derfor er jeg sikker på at de partier der nu kommer i opposition, sagtens kan være med i arbejdet, siger Kim Kielsen.

Formanden for Atassut, Siverth K. Heilmann forklarer at partiet har indsendt 56 krav, såfremt partiet skulle deltage i en koalition, han fortæller at stort set alle partiets krav er blevet imødekommet i den nye koalitionsaftale.

Partii Nunatta Qitornai er godt tilfreds med at partiet har fået mulighed for at komme med i koalitionen og formanden Vittus Qujaukitsoq føler at de øvrige partier har udvist stor velvilje til partiets krav:

- Vi har under hele valgkampen sagt at vores politiske mission er at give bedre og mere betryggende vilkår for alle borgere her i landet. Det være sig boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, sundhedsforhold m.m.. Jeg er glad for at vi får direkte indflydelse på at vores mærkesager kan blive realiseret, siger Vittus Qujaukitsoq.

Parti Naleraq´s formand Hans Enoksen er også godt tilfreds med partiets deltagelse i koalitionen, men understreger at det er nødvendigt at de øvrige partier udenfor koalitionen også får indflydelse, og at han håber og regner med at både koalitionen og oppositionen kan arbejde sammen for landets befolkning.

Vi spurgte formanden for Siumut, Kim Kielsen, hvor meget Siumut har været nødt til at give sig i forhold til de øvrige partier der nu kommer i koalitionen:

- Alle fire partier har måttet give indrømmelser!

- Hvad måtte Siumut komme med af indrømmelser?

- Kik på Siumuts valgoplæg set i forhold til koalitionsaftalen, så vil I få indsigt!

- Hvor tilfreds er du med den nye koalition?

- Jeg er meget tilfreds, og det er også derfor vi skriver under, og koalitionen holder hele valgperioden ud, svarer Kim Kielsen (S)