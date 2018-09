Kim Kielsen: Vi har brug for ro til forhandlingerne

Walter Turnowsky Torsdag, 27. september 2018 - 16:26

I dag anmodede Kim Kielsen formandskabet for Inatsisartut om, at åbningen af efterårssamlingen bliver udsat til onsdag. En anmodning som formandskabet har sagt ja til.

- Jeg har benyttet mig af min ret til at søge om sådan en udsættelse, siger Kim Kielsen.

Han mener ikke, at der er nogen større dramatik bag udsættelsen.

- Vi forhandler stille og roligt videre med Demokraterne.

Dagen i dag har parterne ikke forhandlet ansigt til ansigt, men frem for alt udvekslet udspil til indholdet af en koalitionsaftale. Disse aftaletekster er så blevet nærstuderet af de to partier hver for sig.

Parterne ønsker ikke at kommentere på, hvor tæt de er på at nå en aftale.

Når Inatsisartut samles, er valg af formand for Inatsisartut et af de første punkter på dagsordenen. Alene dette betyder ifølge Kim Kielsen, at det ikke giver mening at gennemføre mødet, før det står klart, hvordan flertalsforholdende i Inatsisartut ser ud.