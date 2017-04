Kim Kielsen: Vores målsætninger har ikke været synlige nok

Grønlands største parti Siumut har fået tilbagegang.

Ved kommunalvalget tirsdag har partiet fået betydelig tilbagegang på landsplan.

- Vi vil i respekt for vælgernes afgørelse overalt i landet fortsætte vores politik, også i samarbejde med andre partier, siger Siumuts formand Kim Kielsen.

Mærkbar tilbagegang i Nuuk

Og han nævner hovedstaden i Grønland, Nuuk, hvor partiet har fået lussing af vælgerne.

- Som noget helt særligt vil jeg nævne Nuuk - her har vi oplevet en mærkbar tilbagegang - vores parti og dets målsætninger har tilsyneladende ikke været synlige nok, her må vi ud til vælgerne og lave klarere informationsarbejde, siger han i en pressemeddelelse.

- Når nu Siumut endnu gang har manifisteret sig som det største parti, så er det et vink med en vogn-stang om, at vores politik om lighed for alle i hele landet skal videreføres og udvikles, samt, at vores udmeldinger om en forbedret service for borgerne bakkes godt op fra vælgerne, hvilket vi derfor helt klart vil arbejde inderligt for, at videreføre i vores arbejde, lyder det fra Kim Kielsen.