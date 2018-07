Kim Kielsen viger uden om spørgsmål om finansiering af lufthavne

Walter Turnowsky Torsdag, 05. juli 2018 - 15:47

Aqqaluaq B. Egede (IA) vil gerne vide, hvornår de første samtaler med den danske stat om statens medfinansiering af lufthavnsprojektet fandt sted.

Men det §37-spørgsmål får han ikke noget direkte svar på.

- Naalakkersuisut kan henvise til en fælles udtalelse af 13. juni 2018 fra statsministeren og formanden for Naalakkersuisut efter et møde samme dag. Udtalelsen kan ses på Naalakkersuisuts hjemmeside, oplyser formandens departement (S) i sit svar.

- Det fremgår af udtalelsen, at statsministeren og formanden for Naalakkersuisut samme dag blev enige om i fællesskab at afdække om og i givet fald hvordan man fra dansk side kan bidrage i forbindelse med finansieringen af dele af lufthavnsprojekterne.

- For en god ordens skyld kan det bemærkes, at der under et pressemøde dagen før, i forlængelse af rigsmødet på Færøerne, blev orienteret om at ovennævnte politiske drøftelse vil finde sted, slutter svaret.

Det fremgår således ikke, hvorvidt der forud for rigsmødet har været samtaler, drøftelser eller konsultationer om sagen.