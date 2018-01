Kim Kielsen skyder valgkampen i gang

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) lod ingen være i tvivl om, at 2018 er et valgår. Det blev slået fast lige fra starten af nytårstalen.

- Det er i år, vi skal til stemmeurnerne for igen at vælge medlemmer til Inatsisartut. Der er gået mere end tre år, siden det sidste valg og meget er sket i det gode politiske samarbejde, vi har haft i de koalitioner, der har ligget til grund for Naalakkersuisuts arbejde, sagde han.

- Grav ikke grøfter

Debatten om selvstændighed har fyldt meget i det sidste halvandet år. I talen fyldte den knap så meget.

- Drømmen om selvstændighed sidder i os alle, det er et naturligt ønske for et folk at være herre i eget hus. Men i vores iver efter at tage de store skridt og beslutninger for vort land, skal vi huske de svage i samfundet, sagde Kim Kielsen (S).

Kim Kielsen (S) appelerede herefter til sammenhold.

- Selvstændighed handler ikke kun om økonomi. Selvstændighed handler også om identitet og frihed. Tænk hvad vi kunne opnå ved at være mere inkluderende, frem for at grave grøfter. Tænk hvad vi kunne opnå ved at rose hinanden, frem for at pege fingre ad hinanden. Jeg tror på, at vi når længst og skaber mere lighed og selvværd i samfundet, ved at være solidariske, støtte hinanden og løfte i flok.

Lokal arbejdskraft skal i beskæftigelse

Og så formede talen sig i høj grad som en opremsning, af de gode initiativer - blandt andet for de svageste - som Kim Kielsen mener at Naalakkersuisut har taget.

Ensprissystemet, bedre muligheder for at bygge egen bolig, reformer på social-og handicapområdet og pensionsopsparing fik således et ord med på vejen.

Han pegede på tiltag, der skal opkvalificere befolkningen og gøre det mere attraktivt at arbejde.

- Disse tiltag skal være med til at sikre, at de kommende års vækst og beskæftigelse så vidt muligt sker på basis af lokal arbejdskraft. Det vil både gavne befolkningen, virksomhederne og kommunerne og det kan være med til at mindske uligheden i samfundet.

Både når det gælder børns vilkår og folkeskolen understregede han, at der fortsat er behov for en massiv indsats.

Intet forsvar for fiskerilov

Med hensyn til nye indtægter sætter Kim Kielsen blandt andet sin lid til de nye lufthavne, turismen og de forbedrede priser på råstoffer.

Når det gælder sidste års mest omdiskuterede lovforslag, den længe ventede fiskerilov, undlod Kim Kielsen (S) at gribe chancen til at tydeliggøre sin egen position.

- Fiskeriet er Grønlands vigtigste erhverv og kommer til at være det i mange år fremover. Derfor er jeg spændt på, hvad resultatet vil blive i Inatsisartuts arbejde med en ny fiskerilov. Lovforslaget har skabt store diskussioner i samfundet og medierne. Debatten er helt på sin plads, for det berører på forskellig vis mange mennesker og virksomheder i hele landet, sagde han.

Og han sluttede talen med endnu engang at opfordre til sammenhold.

- Vi skal have fokus på at skabe den vækst og udvikling, vi alle ønsker for vort land. Men vi skal gøre det sammen, ved at støtte og bakke op om vores børn og hinanden i stedet for at fokusere på hinandens fejl og mangler.