Kim Kielsen skaber ro om Siumut-drama

For at få ro på løjerne i Qaasuitsoq Kujalleq og fjerne enhver mistanke om femmandsgruppens opbakning i partiet har formanden Kim Kielsen udsendt følgende åbne brev:

- Det skal hermed meddeles, at man i forbindelse med vurderingen af de forskellige forhandlinger har Siumuts hovedbestyrelse taget Samarbejdsaftalen i Qaasuitsoq Kujalleq imellem siumut og Inuit Ataqatigiit til efterretning. Hovedbestyrelsen ønsker jer et godt og resultatgivende samarbejde.

Dermed får Otto Jeremiassen partiformandens fulde opbakning til den seneste aftale med IA, der skabte et meget kaotisk forløb og under dramatiske omstændigheder weekenden over.

Forhandlingslederen

Otto Jeremiassen var udpeget som forhandlingsleder af femmandsgruppen, og til det sidste var der spænding om, hvem der skulle indtage 1. viceborgmesterstolen efter at IA'eren og den store stemmesluger Ane Hansen tog borgmestersædet.

Det oplagte valg ville have været Jess Svane, som fik flest personlige stemmer af alle siumutter i kommunen. Men sådan skulle det ikke gå, og noget tyder på, at Kim Kielsens åbne brev nu skaber fuldstændig ro i partiet i Qaasuitsoq Kujalleq.

Det er fortsat uvist, hvad Enok Sandgreen og Nikolaj Jeremiassen vil gøre. Bakke flertallet op eller forlade Siumut.