Kim Kielsen: Reformerne er på vej

Som Sermitsiaq.AG skrev sidste uge, er Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen bekymret over, at Naalakkersuisut ikke har planer om at sætte fart på de nødvendige reformer.

- Det er simpelthen for slapt og uambitiøst (af Naalakkersuisut red.), lød det blandt andet fra Demokraternes formand, der var skuffet over de svar hun fik i sin paragraf 37-spørgsmål.

Flere tiltag på vej

Men nu beroliger formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), Demokraternes formand, der oplyser i en svar til Randi Vestergaard Evaldsen, at Naalakkersuisut er ved at lægge sidste hånd på deres lovforslag og redegørelser, som skal fremlægges for Inatsisartut.

- Mere end 20 lovforslag er i støbeskeen, sammen med blandt andet Naalakkersuisuts politisk-økonomiske beretning, som vil lægge op til debat om samfundsøkonomien og fremtidens økonomiske politik, fremhæver Kim Kielsen.

Ikke offentligt anliggende

Men ifølge Kim Kielsen, er det ikke et offentligt anliggende, hvad Naalakkersuisut arbejder med af reformplaner.

- Det er et internt anliggende i Naalakkersuisut, indtil vi vælger at fremlægge vores planer. Reforminitiativer skal ikke være nogen hemmelighed. Men de skal færdigbearbejdes og afstemmes politisk, inden de bliver præsenteret udadtil. Det er nu en gang Naalakkersuisuts ret selv at bestemme, hvornår og hvordan vi vil fremlægge vores forslag, forklarer Kim Kielsen.

Nødvendige reformer

Dog er han er enig i Randi Vestergaard Evaldsen, at der er behov for reformer.

- Højt på Naalakkersuisuts liste over nødvendige reforminitiativer står fiskeriområdet, boligområdet, uddannelsesområdet og vores indsats for børn og unges trivsel.

- Derfor har vi sat os som mål i Naalakkersuisut, at vi i denne valgperiode vil søge reformer gennemført på disse områder, ved siden af det øvrige lovgivningsarbejde, lyder det fra formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

