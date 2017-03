Kim Kielsen: Lars-Emil Johansen har aldrig accepteret sit nederlag

- Siumut blev det største parti i landet ved valget til Inatsisartut i 2014, og det var et tegn på, at vi kørte partiet i den rigtige retning.

- Og til formandsvalget i mit parti kort før valget til Inatsisartut, stillede Lars-Emil Johansen op som en af mine modkandidater og tabte, siger formanden for Siumut og Naalakkersuisut, Kim Kielsen og tilføjer:

- Men Lars-Emil Johansen har aldrig accepteret sit nederlag til mig.

Kim Kielsens svar kommer efter en kritik fra Lars-Emil Johansen i sidste uges Sermitsiaq.

- Jeg finder det kritisabelt, at mit parti har overladt velfungerende og vigtige ressortområder, som Departementet for Sociale Anliggender og Departementet for Fiskeri til andre partier, sagde Lars-Emil Johansen.

Men det preller af på Kim Kielsen.

- En fordeling af ressortområderne er ikke en opgave for formanden for Inatsisartut, det er mit område som formand for Naalakkersuisut. Lars-Emil Johansen bør i stedet koncentrere sig om sit eget ansvarsområde, i stedet for at blande sig i mine ting.

