Kim Kielsen vil ikke fortælle om reformplaner

Det går for langsomt med de nødvendige reformer. Det har blandt andre Grønlands Økonomiske Råd gang på påpeget i sin årsrapport.

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) ønsker imidlertid ikke oplyse om, hvorvidt der nu skal trykkes på reform-speederen.

Det fremgår af et svar på et §37 spørgsmål fra Randi Vestergaard Evaldsen (D).

Demokraternes formand vil gerne vide, hvilke reformer Naalakkersuisut har planer om at fremlægge for Inatsisartut i 2017.

- Jeg finder ikke at en besvarelse til et § 37 spørgsmål er det rette sted at redegøre for Naalakkersuisuts politik og kommende reforminitiativer og lovændringer, skriver Kim Kielsen (S) i sit svar.

I stedet for må Randi Vestergaard Evaldsen (D) og eventuelle andre interesserede vente på, at forslagene bliver fremlagt for Inatsisartut.

- Naalakkersuisuts påtænkte reforminitiativer til fremlæggelse for Inatsisartut i 2017 vil fremgå af de lov- og beslutningsforslag, Naalakkersuisut anmelder over for Inatsisartut til behandling under en kommende samling i Inatsisartut, står der videre i Kim Kielsens svar.

En samlet plan for reforminitiativerne ønsker Kim Kielsen (S) således ikke at redegøre for.

- Foruden de samlede anmeldelser af forslag til behandling under en samling i Inatsisartut kan jeg nævne, at samlede og tværgående initiativer desuden ofte vil være omtalt i f.eks Naalakkersuisuts forslag til finanslov og den politisk-økonomiske beretning sarnt i Formanden for Naalakkersuisuts åbningstale til en efterårssamling i Inatsisartut, står der videre i svaret.