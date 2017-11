Kim Kielsen holdt fødselsdagstale for Mette Frederiksen

Mange politiske venner og konkurrenter var mødt op for at fejre Mette Frederiksen, der 19. november fyldte 40 år.

Forsinket reception

Køen var lang, meget lang. Og ikke alle nåede at give Mette Frederiksen et fødselsdagskram, da hun onsdag holdt forsinket reception i Fællessalen på Christiansborg.

Tidsplanen tillod det ikke, og til sidst gik politisk ordfører Nicolai Wammen (S) på scenen og bød de mange gæster velkommen.

Mette Frederiksen kiggede på køen og vinkede de resterende gæster indenfor.

Socialdemokratiets formand blev 40 år 19. november. På det tidspunkt var hun i fuld gang med at føre valgkamp for sit parti forud for kommunalvalget to dage efter.

Gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) holdt tale, og det gjorde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og DF-formand Kristian Thulesen Dahl også.

Kim Kielsen på talerstolen

Helt spontant valgte Kim Kielsen også at holde en tale for fødselaren. Den var personlig, sjov og fra hjertet, lyder det fra en deltager af receptionen, som Sermitsiaq.AG har talt med. Siumut-formanden fik stor ros for sit indlæg til formandskollegaen i Danmark.

Claus Hjort Frederiksens tale skabte stor latter blandt gæsterne. Forsvarsministeren, som ifølge Wammen er Mette Frederiksens favoritminister fra blå blok, fortalte om en historie fra marts.

Han havde inviteret blandt andre Mette Frederiksen på en tur til Irak for at besøge de udsendte danske soldater, som bekæmper Islamisk Stat.

- Jeg havde dog begået den fejl, at jeg havde inviteret Kristian Thulesen Dahl med, sagde Claus Hjort Frederiksen til morskab for de fremmødte.

Han henviste til den politiske flirt, der de seneste måneder har været mellem S og DF på Christiansborg.

- Jeg så godt, at I sad og hviskede og tiskede i krogene. Jeg måtte så muntre mig med Morten Østergaard i stedet for, sagde Claus Hjort og henviste til De Radikales leder, der ligeledes var med på turen.

DF-formand om fred med fjenden

Kristian Thulesen Dahl kom selv ind på sit politiske forhold til Mette Frederiksen i sin tale.

Han citerede en af Mette Frederiksens idoler som ung, nemlig Nelson Mandela, tidligere præsident i Sydafrika:

- Hvis du ønsker at skabe fred med din fjende, er du nødt til at arbejde med din fjende. Så bliver han din partner.