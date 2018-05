Kim Kielsen hædret af kongehuset

Jensine Berthelsen Mandag, 28. maj 2018 - 20:24

Således har Kongehuset benådet Kim Marius Kielsen, Formand for Grønlands Naalakkersuisut (Landsstyre) med ridderkorset af Dannebrogsordenen.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, har forud for benådningen med ridderkorset af Dannebrog, fået tildelt Nersornaat i guld i september 2016.

Ud over Ridderkorset af Dannebrogsordenen og Nersornaat i guld har Kielsen også modtaget en amulet af en stor isbjørneklo fra Siumut, i forbindelse med at han den 18. oktober 2014 blev valgt som formand for Siumut.

Folkevalgt siden 2005

Kim Kielsen har arbejdet som folkevalgt i Inatsisartut siden 2005, hvoraf han for første gang blev medlem af Naalakkersuisut i 2007.

Ridderkorset og Nersornaat i guld kan Kim Kielsen bryste sig med

Siden 2014 har Kielsen siddet som formand for Naalakkersuisut

og har således startet sin anden periode efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.

Kim Kielsen er gift med Judithe Kielsen og parret har to børn.