Kim Kielsen håber på Demokraterne

Walter Turnowsky Mandag, 24. september 2018 - 16:25

Demokraterne er efter IA’s exit fra forhandligerne nu Kim Kielsens sidste håb om at genskabe et flertal bag en Siumut-ledet koalition.

Og Kim Kielsen vælger at tro på, at det nok skal lykkedes at hive det borgerlige parti ombord.

- Jeg vil vende mig mod at finde en løsning med Demokraterne, og jeg er fortrøstningfuld i forhold til at indgå et samarbejde med dem, siger Siumut-formanden til KNR.

Der er aftalt et forhandlingsmøde mellem Demokraterne og Siumut på onsdag.